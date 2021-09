Hopera, E.Sperimenti Dance Company approda al festival “Verdi Viva” a Bologna

Nuove date per la tournee estiva di E.Sperimenti Dance Company con il Sostegno di M.I.C. e Regione Marche, il Patrocinio di Comune di Corinaldo (An), CMS e Federculture.

Hopera, lo spettacolo made in Italy applaudito a Pechino, Shanghai, Hong Kong, approda al festival “Verdi Viva” a Bologna nella piazza dedicata al grande compositore.

Prosegue la tournée estiva che GDO – Gruppo Danza Oggi ha costruito per E.Sperimenti Dance Company impegnata in una serie di date lungo tutto lo stivale.

Il prossimo appuntamento sarà il 3 settembre a Bologna, nell’ambito del festival “Verdi Viva”, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2021, che dal 31 agosto al 19 settembre anima Piazza Verdi di musica, incontri, dialoghi ed eventi, e quest’anno arricchito della Danza, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, dal martedì alla domenica.

E.Sperimenti Dance Company sarà in scena il 3 settembre a “Verdi Viva” con Hopera, uno spettacolo che si fa ponte culturale tra tradizione e innovazione, con le musiche di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Haendel, Mozart risplendono di nuova luce nel tocco raffinato degli otto interpreti.

Hopera vede un cambio di prospettiva nell’approccio al patrimonio musicale colto che si gode nella sua viva ‘freschezza’ e attualità, creato con levità coreografica e arguzia dalla coreografa emiliana Federica Galimberti con Mattia de Virgiliis e Francesco Di Luzio. Un linguaggio urbano trasversale ed innovativo, contaminato dal hip hop, che contagia tutto il pubblico nel sorriso e nella leggerezza.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità.

Hopera: 3 settembre, Piazza Giuseppe Verdi, Bologna – h.21.00

Per informazioni 051238439 e www.bolognaestate.it.

Gli appuntamenti con per E.Sperimenti Dance Company non finiscono qui e ci sarà occasione di conoscere gli altri gioielli della compagnia come 50min/50mq, Bodies, e Per…inciso che verranno proposti in tournee in questo periodo di fine estate: a Mola di Bari il 4 settembre (Bodies), al Festival Pergolesi Spontini di Jesi il 17 settembre (50min/50mq), di nuovo a “Verdi Viva” a Bologna il 18 settembre (Per… inciso), a Rimini il 22 settembre (Bodies).

