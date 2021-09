Il dolce messaggio di David Beckham per sua figlia prima del rientro a scuola



Non poteva esserci rientro a scuola più dolce per Harper Seven, la piccola di casa Beckham, a cui il padre David rivolge un messaggio di incoraggiamento per l’inizio di questo nuovo anno che la attende. Il calciatore inglese guarda estasiato la sua bambina, unica femmina, dopo i tre maschi avuti da sua moglie Victoria Adams.

