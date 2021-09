Il mistero del paese dove spariscono i gatti, 50 da maggio: “Succede sempre di sera”



Sono almeno 50 i gatti scomparsi in un paesino in provincia di Parma dove dallo scorso maggio sono iniziate le sparizioni dei felini, nessun gatto di razza, tutti di casa, sia maschi che femmine, svaniti nel nulla. “Succede sempre di sera e a volte ne mancano tre o quattro insieme”, spiega la veterinaria che ha iniziato a indagare sulla vicenda diventata in poco tempo il mistero di Lesignano Bagni.

