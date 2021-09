Il piano di Bianchi per il ritorno a scuola: da estensione test salivari a classi senza mascherina



In audizione in commissione alla Camera il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, traccia lo scenario per il rientro a scuola di milioni di studenti, soffermandosi sulle nuove e sulle vecchie regole e puntando sia all’abolizione delle mascherine nelle classi interamente vaccinate che all’estensione dei test salivari.

