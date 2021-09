Il primario che cura i no vax: “Non si pentono, pensano di evitare il vaccino con la malattia”



A Torino su 16 ricoverati per Covid in questo momento, 15 sono quelli che hanno scelto di non vaccinarsi e l’unico vaccinato ha severe patologie ematiche pregresse. “Non ci sono pentimenti tra i ricoverati – racconta Domenico Vallino, direttore della Medicina d’Urgenza dell’ospedale Mauriziano – anzi alcuni di loro sono sollevati perché avendo preso la malattia potranno evitare il vaccino”.

