Incendio palazzo a Torino, indagato fabbro che installava cassaforte: fiammata ha distrutto tutto



La procura di Torino ha formalmente aperto un fascicolo di indagine sul caso dell’incendio che ha distrutto diversi appartamenti in in piazza Carlo Felice in cui si ipotizza il reato di incendio colposo a carico di un fabbro che stava lavorando in una delle mansarde distrutte. “Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse materiale infiammabile” avrebbe spiegato l’artigiano.

