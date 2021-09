Isola d’Elba, trovato senza vita raro esemplare di pesce porco lungo più di un metro



È stato ritrovato in Toscana un esemplare di pesce porco privo di vita. La notizia è di agosto ma le foto spopolano sui social in queste ore. La Guardia costiera è intervenuta, svolgendo tutte le operazioni per lo studio e lo smaltimento dello squalo che grugnisce, una specie “vulnerabile”, inserita nella Red List of Threatened Species.

Continua a leggere



È stato ritrovato in Toscana un esemplare di pesce porco privo di vita. La notizia è di agosto ma le foto spopolano sui social in queste ore. La Guardia costiera è intervenuta, svolgendo tutte le operazioni per lo studio e lo smaltimento dello squalo che grugnisce, una specie “vulnerabile”, inserita nella Red List of Threatened Species.

Continua a leggere

Continua a leggere