Jennifer Lawrence è incinta: primo figlio in arrivo insieme al marito Cooke Maroney



Il 2021 di Jennifer Lawrence si chiuderà in crescendo perché c’è un bebè in arrivo, il primo dal matrimonio con il gallerista e mercante d’arte Cooke Maroney, e c’è l’attesissimo film “Don’t Look Up” con Leonardo DiCaprio pronto a sbarcare su Netflix il prossimo 24 dicembre. La notizia della gravidanza è stata confermata da un portavoce dell’attrice.

