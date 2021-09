Jennifer Lopez e Ben Affleck infiammano Venezia: il ritorno glamour dei Bennifer



Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto il red carpet di Venezia 78 per confermare il ritorno dei Bennifer sulle scene del gossip internazionale. In Laguna, lì dove l’attore americano ha presentato “The Last Duel”, l’ultimo film di Ridley Scott in cui è protagonista. JLo al suo fianco, bellissima in un abito dello stilista libanese Georges Hobeika; lui impeccabile, smoking d’ordinanza e sorriso smagliante, ripulito dal grigiore degli ultimi anni di rehab.

Continua a leggere



Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto il red carpet di Venezia 78 per confermare il ritorno dei Bennifer sulle scene del gossip internazionale. In Laguna, lì dove l’attore americano ha presentato “The Last Duel”, l’ultimo film di Ridley Scott in cui è protagonista. JLo al suo fianco, bellissima in un abito dello stilista libanese Georges Hobeika; lui impeccabile, smoking d’ordinanza e sorriso smagliante, ripulito dal grigiore degli ultimi anni di rehab.

Continua a leggere

Continua a leggere