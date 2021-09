Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Venezia, nulla più di un red carpet consacra l’amore



Ben Affleck e Jennifer Lopez sono arrivati a Venezia. Il divo americano presenzierà alla prima dell’ultimo film di Ridley Scott, “The Last Duel”, al suo fianco ci sarà la bellissima regina del pop. I due, ormai, fanno davvero sul serio e non c’è niente di meglio di un red carpet in uno dei festival di cinema più importanti del mondo, per ufficializzare un amore che ritorna.

