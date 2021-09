Khaby Lame, il tiktoker più seguito in Europa, ha infiammato il red carpet di Venezia 2021



Il protagonista del red carpet della quinta giornata, dedicata al film “Illusioni Perdute” di Xavier Giannoli, è stato Khaby Lame che non si è tirato indietro e si è replicato – così come sul web – con la sua mimica irresistibile e le sue faccette per i fotografi. È l’influencer più seguito in Europa e sta per diventare il più seguito al mondo.

