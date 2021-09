“La bara è pronta”: perseguitava e minacciava la ex moglie, 26enne in manette a Catania



Un provvedimento da mesi gli vieta di avvicinarsi alla ex moglie, ma un giovane 26enne di Catania si apposta sotto casa, la minaccia e pubblica delle foto in cui stringe un’arma in mano. Le forze dell’ordine intervengono in tempo, rendendo vane le intenzioni pericolose. Si spalancano le porte del carcere.

