La principessa Charlene di Monaco di nuovo in ospedale, ricoverata d’urgenza dopo un collasso



Charlene di Monaco è stata portata nuovamente in ospedale, in seguito ad un malore che l’ha colta nella notte di mercoledì. La principessa è attualmente ricoverata in una clinica in Sudafrica, dove soggiorna ormai da mesi, e proprio durante la sua permanenza lontano da casa ha contratto una brutta infezione per la quale si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito al quale non sono mancate complicazioni.

