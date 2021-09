La seconda vita di Marco Borriello lontano dal gossip: “Quel mondo mi ha solo danneggiato”



In seguito al suo ritiro Borriello ha cambiato vita, è diventato dirigente sportivo ad Ibiza e non potrebbe stare meglio. “Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso”, confida a Repubblica. “Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle”. Finito spesso sulle riviste di gossip per la sua vita sentimentale, oggi, che sembra sia vicino a Marica Pellegrinelli, ha chiuso anche col mondo dello spettacolo.

Continua a leggere



In seguito al suo ritiro Borriello ha cambiato vita, è diventato dirigente sportivo ad Ibiza e non potrebbe stare meglio. “Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso”, confida a Repubblica. “Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle”. Finito spesso sulle riviste di gossip per la sua vita sentimentale, oggi, che sembra sia vicino a Marica Pellegrinelli, ha chiuso anche col mondo dello spettacolo.

Continua a leggere

Continua a leggere