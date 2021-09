L’auto di Guendalina Tavassi distrutta dai vandali: “Siete invidiosi e cattivi, vi siete divertiti?”



Guendalina Tavassi ha denunciato sui social una disavventura accaduta in questi giorni. La trentacinquenne ha ritrovato l’auto distrutta dai vandali, che si sono accaniti sugli specchietti laterali e sulla carrozzeria. Nelle Instagram Stories ha commentato: “Se pensavate di farmi un dispetto, non avete proprio capito un ca**. Sono contenta perché a voi gli specchi servono perché siete brutti, brutti come l’invidia e la cattiveria”.

