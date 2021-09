Le condizioni di Jane Birkin colpita da leggero ictus: come sta l’attrice icona del cinema francese



Alcuni giorni fa, l’attrice 74enne è stata colpita da una leggera forma di ictus cerebrale. La circostanza ha costretto la figlia, Charlotte Gainsbourg, a lasciare la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per correre da lei ma, per fortuna, le condizioni dell’attrice inglese sono in lieve miglioramento.

