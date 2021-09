Lily Collins ha sposato Charlie McDowell: “Una favola diventata realtà”



Lily Collins e il regista Charlie McDowell si sono detti il fatidico sì: “Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro per sempre”. La coppia, fidanzata dal 2019, ha celebrato le nozze in uno scenario incantato nel Colorado, in una cornice immersa nel verde: “È stato magico”, ha scritto l’attrice di Shadowhunters a corredo delle foto del matrimonio pubblicate sul suo profilo social.

