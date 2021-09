Livorno, uccidono un anziano di 94 anni per rapinarlo: arrestati l’ex badante e il compagno



Svolta importante nell’omicidio avvenuto lo scorso 27 agosto a Livorno. Gli inquirenti sono sicuri che a causare il decesso del 94enne fu un “evento traumatico”. In carcere un uomo e la sua compagna, che in passato aveva assistito la vittima come badante. Avrebbero soffocato l’anziano per poi rubargli i soldi che teneva nascosti in bagno.

