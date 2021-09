L’oroscopo di oggi 10 settembre 2021: Scorpione e Cancro dalla lacrima facile



È in arrivo nell’oroscopo di oggi, venerdì 10 settembre 2021, la Luna nel segno dello Scorpione che, a differenza della Luna in Bilancia, si sfrega le mani dal desiderio di sollecitare e movimentare i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Tranquillità questa sconosciuta! Contemporaneamente, Chirone sarà opposto a Mercurio facendo tornare a galla un antico bisogno di essere compresi fino in fondo.

