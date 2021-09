L’oroscopo di oggi 3 settembre 2021: Acquario e Bilancia con la testa sulle spalle



Ancora Luna in Cancro nell’oroscopo di oggi, venerdì 3 settembre 2021! Per fortuna possiamo godere di un bell’aspetto di Mercurio trigono a Saturno che indica la solidità del ragionamento e delle intenzioni a fronte dei due aspetti che ancora sono forti di Marte opposto a Nettuno e di Plutone in quadratura a Venere. Come ad indicare una ferita emotiva e di ideali ma la volontà di affrontare la situazione con coerenza e ragione.

