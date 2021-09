Luana D’Orazio trascinata da una staffa nell’orditoio a massima velocità e senza protezione



La perizia tecnica sull’orditoio in cui è morta la giovane Luana D’Orazio conferma i risultati preliminari dell’inchiesta sull’incidente mortale sul lavoro avvenuto lo scorso 3 maggio in una fabbrica in Provincia di Prato. Secondo la perizia, la ragazza è stata trascinata da una staffa sporgente mentre il macchinario stava viaggiando a velocità massima.

