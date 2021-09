Ma quale crisi Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 3 anni di nozze e scherzano sulla lite



Mentre le foto della lite in vacanza fa il giro dei media, Chiara Ferragni e Fedez appaiono più uniti che mai e iper romantici nelle rispettive dediche per il loro terzo anniversario di nozze. Il 1 settembre del 2018 la coppia più chiacchierata del web si univa in matrimonio. Già genitori di Leone, quest’anno hanno avuto anche la figlia Vittoria.

