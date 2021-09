Maltempo con temporali, allerta meteo giovedì 9 settembre: l’elenco delle regioni a rischio



Allerta meteo gialla in sei regioni per la giornata di domani, giovedì 9 settembre 2021. La Protezione civile segnala criticità per rischio idraulico, temporali, rischio idrogeologico in Basilicata, Calabria, Sicilia e settori di Abruzzo, Puglia e Sardegna. Sulla Sardegna si segnala rischio idrogeologico in particolare sul Flumendosa Flumineddu, Campidano e Iglesiente e in Gallura.

