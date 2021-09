Manuel, lo scout annegato. La madre: “Non è stata una fatalità, era epilettico, nessuno ha vigilato”



Il 18enne lombardo Manuel Perez è morto in Liguria, a Punta Chiappa, lungo la costa fra Portofino e Camogli, lo scorso 13 agosto. Era in gita con gli scout. La madre accusa: “Manuel soffriva di epilessia e l’acqua alta innescava le sue crisi. Quindi non si può parlare di una fatalità”. I suoi genitori stanno ora pensando di sporgere denuncia.

