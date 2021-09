Marcell Jacobs e Nicole Daza in vacanza dopo l’impresa di Tokyo, le foto sensuali dal Messico



Le immagini delle meritate vacanze a Cancun dell’uomo più veloce del mondo: “Ultima settimana di relax e poi si torna a fare ciò che più amo! Correre”, scrive Jacobs. La compagna Nicole Daza mostra il fisico mozzafiato in bikini (non è un caso che sia già richiesta come influencer). I due si sposeranno nel settembre 2022.

