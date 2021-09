Marcell Jacobs: “Non sono un buon padre per Jeremy, l’ho abbandonato come fece mio padre con me”



“Il mio primo figlio, mi è capitato: ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia”, confessa il campione in un’intervista al Corriere della Sera. “Non vorrei essere st*onzo come è stato mio padre, ma alla fine sto facendo più o meno quello che ha fatto lui”, ammette Jacobs. “È una specie di tradizione di famiglia. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito”.

