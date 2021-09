Maria De Filippi celebra il matrimonio di un suo collaboratore: tra gli ospiti anche Giordana Angi



Maria De Filippi ha spogliato per un giorno i panni di conduttrice televisiva per mettere quelli di officiante di matrimonio. La presentatrice, infatti ha suggellato la storia d’amore tra il suo storico collaboratore Alessandro Martino e il compagno Bruno che si tenuta in una località top secret.

