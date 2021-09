Morgan dopo l’incendio a Milano: “Ospiterò a casa mia le famiglie del grattacielo”



Proseguono le indagini della Procura di Milano che sull’incendio ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sfollati non solo gli inquilini del grattacielo di via Antonini, ma anche quelli dei palazzo circostanti, seppur solo temporaneamente, per motivi di sicurezza. Fra questi c’è Morgan, che ha lasciato il suo appartamento, “sono ospite di un pittore”, portando con sé “solo qualche vestito e una chitarra”, come racconta al Corriere.

Continua a leggere



Proseguono le indagini della Procura di Milano che sull’incendio ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sfollati non solo gli inquilini del grattacielo di via Antonini, ma anche quelli dei palazzo circostanti, seppur solo temporaneamente, per motivi di sicurezza. Fra questi c’è Morgan, che ha lasciato il suo appartamento, “sono ospite di un pittore”, portando con sé “solo qualche vestito e una chitarra”, come racconta al Corriere.

Continua a leggere

Continua a leggere