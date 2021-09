Mostra del cinema di Venezia, Elena Morali sul red carpet con l’hijab



Alla Mostra del cinema di Venezia ci sono anche Elena Morali e il compagno, Luigi Mario Favoloso. Per l’occasione la showgirl ha indossato l’hijab e molti non hanno mancato di sottolineare l’opportunità della scelta e c’è anche chi ha confuso il velo islamico con un abbigliamento “da suora”, portando la stessa Morali a reagire per un chiarimento.

