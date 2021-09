Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme, andranno a vivere all’estero



Crisi superata per Myriam Catania e il compagno Quentin Kammermann, che durante l’estate avrebbero ritrovato l’entusiasmo per rilanciare il loro amore. Appena lo scorso luglio avevano confermato la rottura, ma a quanto pare i genitori del piccolo Jacques hanno deciso di scommettere più di prima sull’unione della loro famiglia. Ora, nei loro piani per il futuro c’è un cambiamento radicale e l’idea di lasciare l’Italia.

Continua a leggere



Crisi superata per Myriam Catania e il compagno Quentin Kammermann, che durante l’estate avrebbero ritrovato l’entusiasmo per rilanciare il loro amore. Appena lo scorso luglio avevano confermato la rottura, ma a quanto pare i genitori del piccolo Jacques hanno deciso di scommettere più di prima sull’unione della loro famiglia. Ora, nei loro piani per il futuro c’è un cambiamento radicale e l’idea di lasciare l’Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere