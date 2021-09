Nas chiudono 11 terme e spa, 95 sanzionate: senza mascherine, affollate e non igienizzate



Numerose le irregolarità rilevate dai carabinieri dei Nas durante una vasta operazione di controllo presso terme, centri benessere e spa per verificare il rispetto delle norme anti-Covid su tutto il territorio nazionale. I controlli hanno riguardato in totale 628 strutture da nord a sud accertando irregolarità in 95 di esse.

