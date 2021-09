Nicholas muore a 23 anni il giorno del suo compleanno, il padre: “Volevo restasse a dormire dagli amici”



Nicholas Giordano di Majano (Udine) è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sieri lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Stava tornando a casa all’alba dopo aver festeggiato il 23enne compleanno a Lignano. L’ultimo sms del padre: “Resta lì a dormire, è tardi…”

Continua a leggere



Nicholas Giordano di Majano (Udine) è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sieri lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Stava tornando a casa all’alba dopo aver festeggiato il 23enne compleanno a Lignano. L’ultimo sms del padre: “Resta lì a dormire, è tardi…”

Continua a leggere

Continua a leggere