Obbligo vaccinale, Crisanti ha dei dubbi: “Potrebbe essere boomerang per i no vax”



Il virologo Andrea Crisanti dopo l’annuncio di Draghi: “I vaccini funzionano e hanno un rapporto costo-benefici indiscutibile, ma non vorrei che con i dati che arrivano da Israele questa scelta dell’obbligo si riveli un boomerang per i no vax che potranno dire che i vaccini non funzionano e quindi rifiutare l’obbligo”.

