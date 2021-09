Orrore a Macerata: in casa i corpi decomposti di madre, padre e figlio



I corpi erano riversi a terra in diversi punti dell’abitazione di famiglia, una villetta in zona Borgo Santa Croce a Macerata. Tutti e tre erano in avanzato stato di decomposizione. Inoltre al momento dell’ingresso i pompieri hanno trovato accesi i termosifoni e questo fa pensare che il decesso risalga a vari mesi fa.

