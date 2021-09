Ossido di Etilene nei preparati per dolci: l’avviso di richiamo del Ministero della salute



Il richiamo dai negozi per un possibile rischio chimico per i consumatori riguarda due preparati per dolci di due differenti società tra i cui ingredienti però ci sarebbe la stessa farina di semi di carrube usata per produrli e per la quale è sta riscontrata una possibile presenza di tracce di Ossido di Etilene.

