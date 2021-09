Padova, litiga con la fidanzata e l’amico, poi si suicida nell’altra stanza: si indaga



La morte di Gaetano Marino è stata classificata come suicidio. La procura di Padova, però, sta indagando sul caso per vederci chiaro: in particolare si cerca di capire tramite l’analisi dei cellulari il ruolo della fidanzata della vittima e del suo amico storico, entrambi presenti in casa per una grigliata domenicale.

Continua a leggere



La morte di Gaetano Marino è stata classificata come suicidio. La procura di Padova, però, sta indagando sul caso per vederci chiaro: in particolare si cerca di capire tramite l’analisi dei cellulari il ruolo della fidanzata della vittima e del suo amico storico, entrambi presenti in casa per una grigliata domenicale.

Continua a leggere

Continua a leggere