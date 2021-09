Palermo, le pazienti confermano accuse di molestie: chiesto il processo per il medico Marcello Grasso



Le tre pazienti del neuropsichiatra Marcello Grasso hanno confermato le accuse di violenza sessuale da parte del medico. Per questo motivo è stato chiesto il giudizio immediato per il fratello dell’ex presidente del Senato. Secondo l’accusa, il professionista avrebbe approfittato delle fragilità delle sue pazienti per costringerle ad avere rapporti sessuali.

