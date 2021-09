Per la scienziata che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca la terza dose non serve per tutti



Per il capo del team di sviluppo del vaccino di AstraZeneca, la professoressa Sarah Gilbert dell’università di Oxford, una terza dose del vaccino anticovid non serve a tutti. Per l’esperta, la protezione dal Covid è duratura per la maggior parte delle persone dopo due dose e i vaccini sono più utili per vaccinare i Paesi poveri ed evitare così nuove mutazioni del virus.

