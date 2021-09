Picchia la moglie e manda i figli ad elemosinare per comprarsi la droga, arrestato un 35enne



In carcere un 35enne di Palagonia (Catania) perché vessava la vittima di tre anni più giovane, dalla quale ha avuto cinque figli, costringendola a subire violenze psico-fisiche. Pur di avere soldi per la droga, la costringeva a chiedere soldi in prestito a estranei, obbligandola anche a prostituirsi. In alcuni casi avrebbe inoltre costretto i figli a elemosinare per strada.

Continua a leggere



In carcere un 35enne di Palagonia (Catania) perché vessava la vittima di tre anni più giovane, dalla quale ha avuto cinque figli, costringendola a subire violenze psico-fisiche. Pur di avere soldi per la droga, la costringeva a chiedere soldi in prestito a estranei, obbligandola anche a prostituirsi. In alcuni casi avrebbe inoltre costretto i figli a elemosinare per strada.

Continua a leggere

Continua a leggere