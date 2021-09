Picchia, minaccia e mortifica i bimbi all’asilo: maestra di Augusta sospesa per 10 mesi



Una maestra d’asilo di Augusta è stata sospesa per 10 mesi per aver maltrattato e aggredito i suoi alunni durante lo scorso anno scolastico. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Siracusa ed è stato eseguito dai carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, dopo le denunce di alcune mamme preoccupate per il comportamento anomalo dei loro figli.

Continua a leggere



Una maestra d’asilo di Augusta è stata sospesa per 10 mesi per aver maltrattato e aggredito i suoi alunni durante lo scorso anno scolastico. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Siracusa ed è stato eseguito dai carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, dopo le denunce di alcune mamme preoccupate per il comportamento anomalo dei loro figli.

Continua a leggere

Continua a leggere