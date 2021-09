Pietro Tartaglione dopo il malore del figlio Ethan: “Era diventato isterico, ora sta meglio”



Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta stanno per allargare la loro famiglia: tra qualche mese diventeranno genitori del loro secondo figlio, che non hanno ancora svelato se sarò un fratellino o una femminuccia per Domenico Ethan. “Siamo curiosi di vedere se sarà geloso oppure no”, fantastica Tartaglione, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha rassicurato sulle condizioni di salute del primogenito, dopo il malore di rientro dalle vacanze.

