Preside vieta l’ingresso a scuola a prof senza Green Pass ma con certificato: denunciato



I due professori in questione, Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen, no avevano il green pass ma hanno preteso comunque di entrare a scuola visto che avevano un certificato medico che attestava la loro l’impossibilità a vaccinarsi contro il coronavirus. Il dirigente scolastico però ha ritenuto non sufficienti e idonei i due documenti e lasciato fuori i due prof.

Continua a leggere



I due professori in questione, Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen, no avevano il green pass ma hanno preteso comunque di entrare a scuola visto che avevano un certificato medico che attestava la loro l’impossibilità a vaccinarsi contro il coronavirus. Il dirigente scolastico però ha ritenuto non sufficienti e idonei i due documenti e lasciato fuori i due prof.

Continua a leggere

Continua a leggere