Previsioni meteo 10-12 settembre, arriva il maltempo: weekend a rischio tra piogge e temporali



Sarà un weekend all’insegna dell’instabilità quello appena iniziato, con piogge e temporali al Sud e bel tempo al Nord dove l’estate non sembra proprio voler finire. Previsioni di maltempo soprattutto per la giornata di sabato mentre per assistere a un miglioramento bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

Continua a leggere



Sarà un weekend all’insegna dell’instabilità quello appena iniziato, con piogge e temporali al Sud e bel tempo al Nord dove l’estate non sembra proprio voler finire. Previsioni di maltempo soprattutto per la giornata di sabato mentre per assistere a un miglioramento bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere