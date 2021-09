Procura ordina sequestro della chat no Vax che pubblicava numeri dei virologi su telegram



Il sequestro effettivo della chat novax su telegram in realtà ritarderà ancora visto che la struttura legale del social, che ha sede legale a Dubai, informata via mail dai magistrati, non ha dato alcuna risposta ufficiale. Nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una rogatoria internazionale.

