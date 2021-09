Professoressa no vax si licenzia dopo 17 anni: “Sono coerente, non voglio il green pass”



Attivista no vax della prima ora, l’insegnante ha partecipato anche alla proteste di piazza a Pordenone contro il green pass. “Non navigo nell’oro e non ho rendite: Mi mancheranno molto gli studenti ma la priorità è quella di una scelta etica” ha commentato la 46enne ormai ex professoressa di biologia.

