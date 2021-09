Quando l’Italia dirà addio alle mascherine



Conla la pandemia Covid-19 sono ormai diventate un oggetto di uso quotidiano ma quando potremo finalmente liberaci delle mascherine? Con l’avanzata della campagna vaccinale c’è una parte della politica che spinge per dire addio allo strumento di protezione individuale in alcuni ambiti ma gli esperti frenano: “La situazione attuale non ci consente la normalità pre-Covid”.

