Raffaella Carrà, le sue ceneri sono arrivate a San Giovanni Rotondo



Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate a San Giovanni Rotondo. In suo onore è stata inaugurata una lapide, posizionata davanti alla sede di Tele Padre Pio, che la showgirl inaugurò quando era ancora in vita. Le sue ceneri saranno trasportate nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina nella giornata di domenica 5 settembre quando verrà celebrata una messa in suo onore. Poi lunedì 6 settembre compiranno l’ultima tappa del viaggio verso il Monte Argentario, destinazione finale scelta da Raffaella.

