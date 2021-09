Sabrina Ghio ha rotto il silenzio sulla sua malattia: “Devo sottopormi a una serie di esami”



Sabrina Ghio ha spiegato al pubblico come sta continuando la sua battaglia: “Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla”. Dopo l’operazione di luglio, continuano gli esami.

Continua a leggere



Sabrina Ghio ha spiegato al pubblico come sta continuando la sua battaglia: “Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla”. Dopo l’operazione di luglio, continuano gli esami.

Continua a leggere

Continua a leggere