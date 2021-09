Saman, la confessione shock dell’amico: “La mamma mi ha detto che è morta e sepolta in Italia”



Le dichiarazioni del miglior amico della diciottenne pachistana scomparsa da Novellara: “Saman Abbas non è più in questo mondo. È morta ed è in Italia”. Stando alla rivelazione del ragazzo, la mamma della 18enne avrebbe confermato quanto già detto anche dal fratello di Saman e cioè che ad uccidere la figlia sarebbe stato suo zio Danish Hashnain.

