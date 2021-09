Sassari, tenta di uccidere la compagna e si impicca: lei è gravissima in ospedale



Un uomo si è impiccato dopo aver tentato di uccidere la compagna 41enne colpendola più volte alla schiena e alla testa probabilmente con un’arma da taglio: la donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Teatro dell’aggressione e del suicidio il piccolo comune di Sennori, in provincia di Sassari.

